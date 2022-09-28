Турецкий политик назвал отказ от карт «Мир» «саботажем США» Турецкий политик Топкурулу: прекращение использования карт «Мир» является саботажем США

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Отказ от использования в Турции российской платежной системы «Мир» представляет собой саботаж США против экономики страны. Такое мнение высказал руководитель отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу. Он напомнил, что «Мир» является единственным платежным средством для граждан России, а без туристов из этой страны Турция столкнется с ощутимым дефицитом бюджета и «наложит санкции на саму себя». Слова политика приводит газета Aydınlık.

«Мир» — единственное банковское приложение, через которое могут проходить кредитные карты российских туристов, желающих посетить Турцию и потратить деньги. Приостановка системы, используемой российскими туристами, с угрозами США означает отсутствие российских туристов в Турции. Это может быть только вражеская деятельность, направленная против турецкого туризма, — сказал Топкурулу.

Он также добавил, что Турция является самой посещаемой страной у россиян и если она не сможет принимать россиян, то столкнется с дефицитом бюджета и «наложит санкции на саму себя». Топкурулу призвал правительство страны не оставлять банковскую систему «в одиночестве перед лицом США».

Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России — это санкции против Турции, — резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.

Сообщалось также, что президент республики Реджеп Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». По информации СМИ, новая система может быть представлена в течение двух дней.