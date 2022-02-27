Турция подтвердила закрытие Босфора и Дарданелл для кораблей РФ и Украины

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Норвегия присоединится к новым санкциям против России, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Также он объявил о поставке военного оборудования Украине. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

Мы присоединяемся к санкциям в отношении России, — сказал норвежский премьер. Йонас Гар Стёре отметил, что его страна обычно такого не делает в отношении стран, находящихся в состоянии войны. О...