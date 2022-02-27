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Турция подтвердила закрытие Босфора и Дарданелл для кораблей РФ и Украины

22:20, 27 февраля 2022
Турция подтвердила закрытие Босфора и Дарданелл для кораблей РФ и Украины Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Турция официально подтвердила закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей Украины и России. Исключение будет сделано лишь для возвращения в порт основной стоянки, сообщает Cumhuriyet.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара назвала спецоперацию России на Украине «войной», она будет задействовать соответствующие положение Конвенции Монтрё.

19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали её со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну, — сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

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