Турция осудила теракт в Ницце

https://static.news.ru/photo/077dcec0-19ea-11eb-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением теракта во французской Ницце. Ведомство отмечает, что нападавший не имеет отношения к религии.

Решительно осуждаем нападение на церковь в Ницце, соболезнуем родственникам погибших и выражаем пожелания выздоровления пострадавшим. Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности, — говорится в заявлении турецкого МИД.

Утром 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом».

Кроме того, сегодня в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru.