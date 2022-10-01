Турция назвала «аннексией» присоединение украинских регионов к России

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Турция отказывается принять решение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России. Этот шаг Анкара посчитала «аннексией» со стороны Москвы.

По словам представителей турецкого МИД, страна не признала присоединение Крыма в 2014 году и намерена оставаться на своих позициях.

Мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Это решение, представляющее собой грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято, — цитирует заявление турецкого ведомства ТАСС.

Отмечается, что государство продолжает выступать за полное прекращение конфликта на Украине. Это, по мнению Турции, должно произойти на основе «справедливого мира», достигнутого за столом переговоров.

30 сентября российский президент Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все законные права на возвращение территорий, которые ранее присоединены к России.