Турция готова пропускать суда с зерном из Украины через Босфор и Дарданеллы Анкара заявила о готовности пропускать суда с зерном из Украины через свои проливы

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход для судов с зерном, идущих из портов Украины, через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщается в Twitter (X) телеканала Haber Global. В Министерстве национальной обороны Турции уточнили, что еще ни одно судно не прошло по маршруту, однако будущие рейсы не исключаются.

Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы, — сказано в сообщении.

При этом, ранее сообщалось, что первое судно более чем с 30 тысячами тонн груза проплыло по зерновому коридору, открытому Украиной в Черном море. Речь о контейнеровозе Joseph Schulte, который вышел из порта Одессы, где находился еще до начала специальной военной операции России. Судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Его маршрут проходит по установленному для гражданского транспорта временному коридору в сторону Босфора.

Ранее профессор Борис Усвяцов назвал открытие Киевом временных коридоров «очередным пиаром». По его словам, корабли, пользующиеся данным маршрутом, не имеют никаких гарантий безопасности.

Между тем российская сторона активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе. Первостепенное внимание уделяется поставкам продовольствия в страны Африки. Так, за первые шесть месяцев 2023 года Россия передала почти 10 млн тонн зерновых.