Первое судно воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором в ЧМ Контейнеровоз Joseph Schulte первым проплыл по зерновому коридору в Черном море

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Первое судно более чем с 30 тысячами тонн груза проплыло по зерновому коридору, открытому Украиной в Черном море, сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков в Facebook (деятельность в России запрещена). Речь идет о контейнеровозе Joseph Schulte, который вышел из порта Одессы.

По словам Кубракова, маршрут судна проходит по установленному для гражданского транспорта временному коридору в сторону Босфора. Контейнеровоз находился в порту Одессы на протяжении более года и стал первым, кому удалось выйти из города по морю.

Ранее профессор Борис Усвяцов назвал открытие Киевом временных коридоров в Черном море «очередным пиаром». По его словам, корабли, пользующиеся данным маршрутом, не имеют никаких гарантий безопасности. Украина, добавил профессор, не имеет военно-морских сил за исключением катеров, поэтому заявления Киева безосновательны.

Украина объявила об открытии временных коридоров в Черном море 10 августа. Киев предупредил, что на маршруте сохраняется военная угроза, поэтому ответственность за безопасность судов лежит на владельцах и капитанах. Они должны официально подтвердить готовность к плаванию в сложившихся условиях.