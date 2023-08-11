«Очередной пиар»: профессор об открытии Киевом коридора для судов Профессор Усвяцов назвал пиаром открытие Киевом коридоров для судов

Фото: Holger Weitzel/imagebroker.com/Global Look Press

Открытие Киевом временных коридоров в Черном море для торговых судов является «очередным пиаром», заявил профессор Борис Усвяцов. Комментируя ситуацию «Царьграду», он уточнил, что для кораблей не будет предоставлено никаких гарантий безопасности, так как у Украины не осталось Военно-морских сил за исключением нескольких катеров.

У Украины, кроме нескольких катеров, никаких Военно-морских сил нет по определению. Всё, что было — уничтожено или само рассыпалось от старости. Поэтому это очередной пиар, декларация, которая не имеет под собой оснований, — уточнил профессор.

Эксперт отметил, что Россия при этом заявила о досмотре всех кораблей, которые двигаются по зерновым коридорам. По его словам, это понимают и экипажи судов, которые вряд ли решат воспользоваться предложением Украины.

Вице-адмирал Александр Бражник уточнил, что нельзя относиться к безопасности на море халатно даже при отсутствии у ВСУ собственного флота. Он напомнил о возможности использования дронов. Эксперт призвал ВМФ России бдительно следить за ситуацией в Черном море.

Военно-морские силы (ВМС) Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в украинские порты Черного моря или следующие из них. Отмечается, что данные маршруты в первую очередь станут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в портах Черноморск, Одесса и Южный.