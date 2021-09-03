Трети редких видов живых существ предрекли вымирание

Международный союз охраны природы (МСОП) составил список из 138 374 видов животных, чья популяция критически мала. 30% из них грозит вымирание из-за действий человека в дикой природе. Об этом сообщает France 24.

Согласно утверждению МСОП, глобальное потепление и резкое изменение экосистемы ставят под прямую угрозу существование в природе десятков тысяч видов животных. Угроза вымирания касается обитателей всех сфер, как воды, так и суши. Одной из сопутствующих угроз специалисты международного союза называют глобальное таяние льдов, что повышает уровень Мирового океана. Температура воды будет повышаться, что станет опасным для ряда морских видов, а на суше это приведёт к общему сокращению среды обитания сухопутных видов.

Специалистами МСОП констатируется, что по большей части все попытки обратить разрушительные для экосистемы процессы провалились. Они отмечают, что процесс вымирания зашёл уже слишком далеко.

Статус красного списка показывает, что мы находимся на пороге шестого этапа вымирания видов, — констатировали учёные.

Ранее сообщалось, что императорским пингвинам предрекли полное исчезновение. Причиной такой тяжёлой ситуации для вида стало сильное сокращение площади полярных льдов. Это приводит к тому, что площадь, на которой они могут гнездиться, сильно сократилась, а опасность от хищников возросла. К тому же в 2016 году погибли порядка 10 тысяч птенцов из-за того, что зона гнездования была на отколовшейся ледяной глыбе. Птенцы были обречены. Они до определённого возраста не в состоянии себя кормить и пребывать в ледяной воде.