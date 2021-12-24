Требования Путина к США выполнить их обещания назвали справедливыми

Требования президента России Владимира Путина предотвратить расширение НАТО на восток и отказаться от наращивания военной инфраструктуры на российской границе являются справедливыми, так как они основаны на обещаниях Белого дома, заявил американский политолог Тед Карпентер, сообщает «ПолитРоссия».

Некоторые западные аналитики охарактеризовали требования Путина как «дерзкие». Однако дерзость российского президента заключается лишь в том, чтобы напомнить США об их давних обещаниях и подтолкнуть Вашингтон к их выполнению. Впрочем, у Америки, похоже, есть проблемы с тем, чтобы держать своё слово, — считает Карпентер.

Он объяснил, что США гарантировали: после падения Берлинской стены продвижения НАТО на восток не будет, но в Альянс вошли страны Прибалтики. Также в 1997 году стороны заключили Основополагающий акт Россия — НАТО, в котором было гарантировано, что военное присутствие НАТО не станет увеличиваться на территории соседних с Россией стран.

Исторические факты показывают, что условия, поставленные Владимиром Путиным, — не более чем разумное обращение к Америке с просьбой выполнить данное слово, — сказал политолог.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Запад обманул Москву, обещая, что расширения НАТО на восток не будет, а теперь ракеты США стоят на пороге России. По словам главы государства, Россия чётко дала понять, что движение Альянса на восток неприемлемо.