Трампу могут запретить въезд в Шотландию, где у него есть два гольф-клуба

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Министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф предложил главе МВД Великобритании Прити Пател рассмотреть возможность запрета въезда в страну Дональда Трампа, когда тот после 20 января перестанет быть американским лидером из-за поражения на президентских выборах.

Если Трамп попытается приехать в Великобританию после ухода с поста президента, министру внутренних дел следует серьезно рассмотреть возможность отказать ему во въезде, — написал Юсаф на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что глава МВД Великобритании может действовать подобным образом. Политик считает, что американский лидер позволил себе высказывания, которые способствуют росту насилия.

У Трампа в Шотландии находятся два гольф-клуба. Один — в деревне Балмеди к северу от города Абердин — был открыт в 2021 году. Второй — в Тернберри на юго-западе Шотландии, его политик приобрёл в 2014 году за $60 млн.

Ряд американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп может уехать в Шотландию во время церемонии инаугурации Байдена 20 января.

Как писал NEWS.ru, действующий глава Белого дома пообещал, что 20 января передаст власть новому президенту в установленном порядке, несмотря на то что не согласен с результатами прошедших выборов. Он подчеркнул, что его команда и он сам обещали до последнего бороться за то, чтобы при подсчёте учитывались лишь законно полученные голоса.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Победу на них одержал представитель Демократической партии 78-летний Джо Байден. Дональд Трамп считает, что победу у него украли, поскольку во время выборов якобы произошли масштабные фальсификации.

6 января около здания Капитолия начались масштабные беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги выборов. Произошли столкновения демонстрантов с полицией, четыре человека были убиты, заседание было сорвано. Позже Джо Байден был признан победителем выборов.