Трамп захотел снять санкции с России

https://static.news.ru/photo/32c76b2e-cf32-11eb-b664-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп оценил прошедший в Женеве саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он заявил, что хотел бы снять санкции с России, сообщает Fox News.

По его словам, во время его нахождения у власти администрация ввела множество ограничительных мер против Москвы, но Трамп «был бы рад» их отменить, если бы российские власти «взяли себя в руки».

Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов, — заявил политик.

Ранее Трамп назвал российско-американский саммит успешным только для Москвы. Политик считает, что это был хороший день для России, но Трамп затрудняется понять, что получили от этого мероприятия в США. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что в Вашингтоне не смогли остановить «Северный поток — 2» , хотя это было важным.

Сенатор Алексей Пушков высказался о саммите в Женеве. Он был недоволен тем, что американская сторона заявила о своём преимуществе на переговорах. По его словам, «Путин не Горбачёв и не Ельцин».

Встреча лидеров России и США прошла в Женеве 16 июня. Переговоры продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.