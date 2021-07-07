Трамп решил подать иски против Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах подать иски против технологических гигантов, в числе которых Facebook, Twitter и Google, сообщает Fox News.

Сегодня вместе с America First Policy Institute я подаю <...> крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров, — заявил политик.

Он назвал цензурой действия этих компаний по блокировке его аккаунтов в социальных сетях. Бывший глава Белого дома заявил, что, кроме компенсации и восстановления аккаунтов, он хочет, чтобы технологические гиганты понесли ответственность за свои действия.

6 января в Вашингтоне сторонники Трампа прорвались на территорию Капитолия и пытались помешать утверждению Джо Байдена на пост главы государства. Полиция разогнала демонстрантов. В ходе беспорядков погибли четыре человека, позже от травм скончался полицейский. После произошедшего социальные сети Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и Twitch заблокировали страницы американского политика.

Ранее социальная сеть Facebook передумала навсегда блокировать Трампа. Доступ к аккаунту может быть восстановлен через два года. Разморозка страницы будет возможна при соблюдении ряда условий.