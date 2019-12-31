Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. Об этом рассказали в администрации американского лидера.
Политики поговорили о проблемах безопасности в регионе. Глава США отметил, что в Ираке находятся американские объекты и персонал, которые необходимо защитить,
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийстве невинных жителей в провинции Идлиб. Он добавил, что «эту бойню» пытается остановить Турция.
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