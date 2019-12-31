https://static.news.ru/photo/18b8909c-0b0b-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. Об этом рассказали в администрации американского лидера.

Политики поговорили о проблемах безопасности в регионе. Глава США отметил, что в Ираке находятся американские объекты и персонал, которые необходимо защитить, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийстве невинных жителей в провинции Идлиб. Он добавил, что «эту бойню» пытается остановить Турция.