Трамп натравливает на Байдена военную верхушку

Отставка директора оперативной группы Пентагона по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) Кристофера Майера вызвала слухи о желании уходящей администрации президента США затруднить работу следующей команде. В американском оборонном ведомстве заявили, что это признак успеха, которого добились США в борьбе с террористической угрозой на Ближнем Востоке, но окружение Майера видит в его уходе негативные признаки.

И. о. министра обороны США Кристофер Миллер принял отставку Майера. В сообщении Пентагона говорится, что обязанности чиновника будут переданы двум другим структурам в ведомстве, которые занимаются специальными операциями и региональной политикой. Интересно, что именно эти департаменты с недавнего времени возглавляют двое назначенцев Дональда Трампа. Пентагон особо отметил, что делегирование полномочий Майера другим структурам отражает успех американских усилий по противодействию террористической угрозе на территории Ирака и Сирии.

Крис — находящийся вне партийной борьбы профессионал, у которого есть горы фундаментальных знаний по чрезвычайно сложному набору вопросов, — заявил бывший специальный представитель при международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк. — В действительности, нет смысла выгонять кого-то вроде него за 50 дней до перехода власти к новой администрации.

Тем не менее окружение Майера в разговоре с New York Times выразило уверенность в том, что глава оперативной группы был вынужден отказаться от своей должности.

Возглавляемая Майером структура отслеживала в Пентагоне процесс формирования стратегической политики, которая касается борьбы с ИГ, а также отвечала за соответствующие международные контакты. Как минимум один представитель переходной команды Джо Байдена в частном порядке выразил обеспокоенность по поводу увольнения Майера. Проблема заключается в том, что его подчинённые в том числе предоставляли важную информацию о контртеррористических операциях и политике исполнительной власти в этой сфере. В последние недели офису Майера пришлось отвечать на десятки вопросов от представителей Байдена по поводу статуса некоторых террористических угроз, отношений с союзниками и контртеррористических миссий. Теперь же команде Байдена не удастся добыть все необходимые данные так быстро: подчинённые Майера оказались рассредоточены по другим департаментам.

В связи с этим официальные лица называют отставку директора оперативной группы фактором, который в первые месяцы осложнит работу новой президентской администрации в контртеррористической сфере.

Подтверждений того, что Майера действительно вынудили уволиться, пока нет, однако отставка руководителя оперативной группы произошла всего спустя несколько недель после того, как президент Трамп уволил министра обороны Марка Эспера и ещё трёх высокопоставленных чиновников Пентагона, поставив на освободившиеся должности своих лоялистов. На неофициальном уровне появлялись сообщения, согласно которым кадровые перестановки внутри ведомства были частично связаны с афганским направлением. Президент США был крайне разочарован тем, что военные слишком медленно выполняют данное движению «Талибан» (запрещено в РФ) обещание о том, что подавляющая часть американских войск покинет Афганистан к Рождеству. Большинство опрошенных американскими СМИ должностных лиц согласились с гипотезой, что перестановками внутри оборонного ведомства Дональд Трамп и его помощники пытаются бросить вызов Джо Байдену и его будущей внешнеполитической стратегии.