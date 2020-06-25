Президент Польши Анджей Дуда провёл переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. Итоги визита свелись главным образом к взаимным комплиментам и подтверждению слухов о переброске 10 000 американских военных из Германии в Польшу. Однако обстоятельства переговоров и заявления лидеров говорят о том, что Варшава при Трампе отняла у Парижа и Берлина звание главного союзника США в Европе. Вашингтон намерен усиливать восточный фланг НАТО для противостояния России.

Дата для визита Анджея Дуды совпадала с днём проведения военного парада в Москве, что не ушло от внимания польских СМИ. Тема совместного противостояния России стала одной из ключевых на переговорах двух лидеров. Трамп подтвердил свои планы перебросить в Польшу часть американских военных из Германии, несмотря на то что в 1997 году Североатлантический Альянс обещал России не размещать постоянного контингента в странах бывшего советского блока.

Мы собираемся сократить наши силы в Германии, — заявил Трамп на пресс-конференции после переговоров. — Некоторые из них вернутся домой и часть отправится в другие места. Польша будет одним из этих мест.

The U.S. Army/flickr.com

Лидеры также договорились о совместном строительстве атомной электростанции в Польше. Это ещё один знаковый дружественный шаг — проект в республике, судя по всему, станет первым американским опытом по возведению АЭС за рубежом за несколько десятилетий. С 1978 по 2012 год США не создавали новых электростанций на ядерном топливе у себя дома и до сих пор не имели ни одного контракта на зарубежное строительство. В апреле Минэнерго США выпустило стратегию восстановления американских позиций в ядерной энергетике. Документ бросал вызов России, которая за десятилетия отсутствия США на рынке заключила десятки контрактов в сфере «мирного атома». Заявления Трампа и Дуды говорят о том, что для начала экспансии на мировые атомные рынки США выбрали именно Польшу.

Судя по словам Трампа, Варшава становится для него главным союзником в Европе. В ходе совместного появления лидеров перед журналистами он хватил Польшу за то, что она, как он и требовал, тратит 2% от ВВП на оборону, закупает американский сжиженный газ и ведёт дела только с «проверенными поставщиками» технологий 5G (то есть не доверяет свои телекоммуникации Китаю).

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем отношения с Францией и Германией по этим вопросам у Трампа пробуксовывают. Париж и Германия отстаивают право самим выбирать поставщиков технологий и энергоносителей и продолжают рассчитывать на военную поддержку со стороны НАТО.

Германия платит России миллиарды долларов за российские энергоносители, и я спрашиваю: зачем? — ранее критиковал Берлин Трамп. — Они тратят миллиарды на Россию, а мы их должны защищать от России. Это так не работает.

Большинство европейских лидеров отвечают американскому президенту «взаимностью». Так, на его предложение провести саммит G7 в ближайшее время они ответили отказом: пандемия ещё далека от завершения. Поэтому Анджей Дуда стал первым иностранным гостем, которого Трамп принял в своей резиденции с тех пор, как в США был введён карантин.

Неподтверждённые сообщения о готовящемся визите польского президента в Вашингтон появились ещё на прошлой неделе. Эксперты сходились на том, что время для встречи было выбрано неподходящее: в США бушует пандемия COVID-19, в Польше 28 июня должны пройти президентские выборы. Переговоры Трампа и Дуды могли быть восприняты как неприкрытая попытка Белого дома подыграть польскому союзнику на выборах, предупреждали бывшие дипломаты.

Но после совместных заявлений двух лидеров стало понятно, что в этом, собственно, и состояла цель президента США. Не секрет, что во внешней политике он делает ставку на личные отношения с мировыми лидерами и предпочитает вести дела с теми, кто ему нравится. Трамп уже использовал этот козырь, чтобы увеличить шансы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на переизбрание в апреле.

Я так понимаю, у него (Дуды. — NEWS.ru) выборы на носу, и я верю, что они будут удачными для него, — подчеркнул Трамп. — Он замечательно работает. Польский народ о нём высокого мнения. Не думаю, что ему нужна какая-либо помощь.