Трамп и его супруга привились от коронавируса ещё в январе

https://static.news.ru/photo/f943ef0e-7acb-11eb-8049-96000091f725_660.jpg Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией ещё в январе в Белом доме привились от коронавируса. Какая вакцина применялась, неизвестно.

О том, что Трамп привился ещё в январе, стало известно со слов неназванного советника экс-президента, сообщил портал Axios.

В октябре Трамп переболел коронавирусом в лёгкой форме. 14 декабря врачи в США поставили первую прививку от COVID-19. В Соединённых Штатах зафиксировано наибольшее число заражений и смертей от коронавируса в мире.

Ранее Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса. Он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».

Как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом. Он назвал Трампа «легкомысленным», а его помощницу Хоуп Хигс, первой из сотрудников Белого дома заразившуюся коронавирусом, — «лахудрой».