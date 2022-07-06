«Только угрозами»: Алиханов нашёл решение по транзиту через Латвию Губернатор Калининградской области назвал единственное решение по транзиту через Латвию

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что положение с ограничением транзита через Литву даёт понять, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Он добавил, что мир в настоящее время является эмоциональным. По этой причине глава региона указал на конфронтацию в качестве самого верного пути, пишет РИА Новости.

К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так, — поделился Алиханов.

Он отметил, что невозможно уже вести нормальный, спокойный, тихий разговор с собеседником. Он назвал это явление «прискорбным».

Журналист Збынек Петрачек ранее заявил, что Литва выставила себя на посмешище из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Он указал на то, что Брюссель не стал поддерживать решение Вильнюса об одностороннем ограничении транзита через свою территорию. По его словам, Европа планирует принять компромиссное решение по данному вопросу. Он добавил, что Европа «песочит» Литву за это решение.