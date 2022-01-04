Токаев намерен объявить об отставке правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен в среду, 5 января, объявить об отставке правительства страны, пишут казахстанские СМИ.

О планируемой отставке правительства Казахстана в своём Telegram-канале со ссылкой на источники сообщил портал Zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства, сообщили источники, — говорится в сообщении.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Протесты перекинулись на другие города страны.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.

В Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час, кроме того, в городе создаётся комендатура.