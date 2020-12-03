«Тихого охотника» американского флота заметили в Гибралтаре

https://static.news.ru/photo/d8baeb40-3609-11eb-a96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: USNavy/twitter.com

Атомная подлодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США появилась в порту Гибралтара, передают представители ВМС США.

Ведомство также опубликовало в социальной сети фото субмарины. В сообщении говорится , что корабль действует «в поддержку региональных союзников и партнёров, а также интересов национальной безопасности США в Европе и Африке».

Silent Service in action.



The fast attack submarine #USSSeawolf (SSN 21) makes a routine port visit in Gibralter. Seawolf is currently operating in the U.S. Sixth Fleet AOR in support of regional allies and partners and U.S. national security interests in Europe and Africa. pic.twitter.com/E80jUbolMp — U.S. Navy (@USNavy) December 2, 2020

Накануне власти США направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz. Данное решение было принято ещё до роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном на фоне убийства в пригороде Тегерана физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Отмечается, что в район Персидского залива помимо авианосца направятся несколько кораблей ВМС США. Ранее врио главы Пентагона Кристофер Миллер заявлял, что США рассчитывают в ближайшее время сократить присутствие американских военных в Ираке и Афганистане. Администрация Трампа поручила ускорить процесс вывода войск, чтобы сделать это до инаугурации нового президента США, которая состоится в январе, писал NEWS.ru.