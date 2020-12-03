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«Тихого охотника» американского флота заметили в Гибралтаре

10:59, 04 декабря 2020
Фото: USNavy/twitter.com

Атомная подлодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США появилась в порту Гибралтара, передают представители ВМС США.

Ведомство также опубликовало в социальной сети фото субмарины. В сообщении говорится, что корабль действует «в поддержку региональных союзников и партнёров, а также интересов национальной безопасности США в Европе и Африке».

Накануне власти США направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz. Данное решение было принято ещё до роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном на фоне убийства в пригороде Тегерана физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Отмечается, что в район Персидского залива помимо авианосца направятся несколько кораблей ВМС США. Ранее врио главы Пентагона Кристофер Миллер заявлял, что США рассчитывают в ближайшее время сократить присутствие американских военных в Ираке и Афганистане. Администрация Трампа поручила ускорить процесс вывода войск, чтобы сделать это до инаугурации нового президента США, которая состоится в январе, писал NEWS.ru.

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