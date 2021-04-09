The Guardian: союзничество РФ и КНР может стать кошмаром для США

https://static.news.ru/photo/bc363cf8-9ad2-11eb-b4e6-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Действия России и Китая в отношении Украины и Тайваня соответственно могут обернуться настоящим кошмаром для администрации американского президента Джо Байдена. Такого мнения придерживаются авторы статьи, опубликованной британским изданием The Guardian.

А материале отмечается, что РФ и КНР становятся всё более тесными союзниками. Москва и Пекин, несомненно, осведомлены о действиях друг друга в отношении Украины и Тайваня, хотя доказательств прямого сговора нет.

Направлены эти действия против администрации Джо Байдена, — говорится в статье.

Журналисты предположили, что присутствие российских войск вблизи украинской границы не представляет опасности для Киева. Москва просто оказывает давление на украинское руководство, по вине которого реализация Минских соглашений зашла в тупик.

Авторы напомнили, что Вашингтон пообещал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако они усомнились, что США действительно станут помогать Киеву, припомнив ситуацию с Грузией в 2008 году. Тогда американские власти не стали вмешиваться в противостояние между Тбилиси и Москвой.

Аналогичной может быть ситуация и с Тайванем. США, несмотря на обещания, не станут защищать его. В Пекине об этом догадываются и «троллят» Вашингтон активностью своей армии.

Журналисты сравнили ситуацию с романом Джорджа Оруэлла «1984», где мир разделён на соперничающие сверхдержавы. По их словам, объединение РФ и Китая против Штатов станет для Байдена и партнёров Америки «оруэлловским кошмаром».

Ранее NEWS.ru писал, что китайские эксперты спрогнозировали два сценария войны между Россией и США. Вашингтон сможет победить, если сумеет обезвредить российские ядерные силы. Ситуация будет складываться не в его пользу, если Москва всё же применит ядерный арсенал.