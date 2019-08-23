https://static.news.ru/photo/07b73ec2-c58a-11e9-9af1-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Британская газета The Guardian опубликовала лучшие, по мнению издания, фотографии. На одной из них запечатлён форум в Крыму «Таврида-Арт» с подписью «Крым, Россия».

Крым, Россия. Посетители приезжают на пятый фестиваль «Таврида-Арт» возле города Судак, — написано под фото.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Фестиваль «Таврида — АРТ» проходит в Крыму 20–26 августа. В рамках фестиваля запланированы театральные, музыкальные и литературные представления, авиашоу, спортивная программа и КВН. Архитекторы, урбанисты и дизайнеры спроектируют на мероприятии арт-парк.

Как ранее писал News.ru, глава немецкой делегации Дирк Нессениус во время визита в Крым заявил о том, что не сомневается в принадлежности полуострова России.