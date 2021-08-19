Маск анонсировал создание антропоморфного робота Tesla Bot

Компания Tesla заявила о готовности представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot в 2022 году. Об этом заявил глава компании Илон Маск на конференции, которая велась на сайте Tesla.
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Предприниматель назвал машины Tesla «полуразумными» роботами на колёсах, которые, по его мнению, «было бы логично облечь в человекоподобную форму».
Ранее Илон Маск пошутил о захвате РФ. На своей странице в Twitter он опубликовал исторический мем, посвящённый попытке французского императора Наполеона захватить Россию. На картинке Наполеон сообщает супруге Жозефине о намерении вторгнуться в Россию. На её вопрос, намерен ли он сделать это летом, Наполеон многозначительно молчит.