Темнокожая женщина впервые станет летчиком-истребителем ВМС США

Маделин Суигл станет первой темнокожей женщиной, которая будет выполнять боевые задания на истребителе Военно-морских сил США.
Как
Первой женщиной пилотом истребителя ВМС США стала Розмари Маринер в 1974 году.
NEWS.ru рассказал, что с 2019 года девушки имеют возможность обучаться по программам высшего образования с полной военно-специальной подготовкой в 10 вузах. В их числе — Рязанское высшее воздушно-командное училище, Академия радиационной, химической и биологической защиты, Военно-медицинская, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, а также Военная академия связи. Они могут поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище и Военный университет Минобороны.
В Краснодарском лётном обучаются 45 представительниц прекрасного пола. Среди курсантов-лётчиков есть и Елена Пчела, дочь командира Энгельской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии. Она впервые со времён Второй мировой войны может стать женщиной-пилотом, которому доверят штурвал стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3, а в перспективе — и нового дальнего бомбардировщика ПАК ДА.
Добавьте наши новости в избранные источники