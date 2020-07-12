Темнокожая женщина впервые станет летчиком-истребителем ВМС США

https://static.news.ru/photo/c0c85a2c-c46c-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mc2 Samantha Jetzer/U.S. Navy/Global Look Press

Маделин Суигл станет первой темнокожей женщиной, которая будет выполнять боевые задания на истребителе Военно-морских сил США.

Как сообщает The Hill, Суингл окончила академию ВМС США и специальные курсы по программе тактической авиации ВМС США. Отмечается, что она сможет выполнять задания на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, а также палубном самолете РЭБ EA-18G Growlers.

Первой женщиной пилотом истребителя ВМС США стала Розмари Маринер в 1974 году.

NEWS.ru рассказал, что с 2019 года девушки имеют возможность обучаться по программам высшего образования с полной военно-специальной подготовкой в 10 вузах. В их числе — Рязанское высшее воздушно-командное училище, Академия радиационной, химической и биологической защиты, Военно-медицинская, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, а также Военная академия связи. Они могут поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище и Военный университет Минобороны.

В Краснодарском лётном обучаются 45 представительниц прекрасного пола. Среди курсантов-лётчиков есть и Елена Пчела, дочь командира Энгельской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии. Она впервые со времён Второй мировой войны может стать женщиной-пилотом, которому доверят штурвал стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3, а в перспективе — и нового дальнего бомбардировщика ПАК ДА.