Телеканалы Грузии обнародовали данные экзитполов по парламентским выборам

https://static.news.ru/photo/b88ef03a-1b9e-11eb-b575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kulumbegashvili Tamuna/Xinhua/Global Look Press

Партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — демократическое движение» впервые проходит в законодательный орган по результатам прошедших в Грузии выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого по заказу телеканала Imedi.

По данным этого опроса, партия Бурджанадзе набрала 1% голосов. Об этом же свидетельствуют итоги экзитпола телеканала «Мтавари архи».

Согласно данным опросов двух других телеканалов — «Формулы» и «Рустави 2», партия Бурджанадзе не сумела преодолеть избирательный порог в 1%.

31 октября в Грузии открылись избирательные участки, причём выборы проходят по новой формуле: 120 депутатов избирают по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающее на выборах в составе блока объединённой оппозиции «Сила в единстве».

Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили уверен в победе партии на выборах. По его мнению, его партия получит не меньше 100 мест в парламенте, писал NEWS.ru.