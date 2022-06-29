«Техас следующий»: сенатор о признании Сирией независимости ЛДНР Сенатор Ковитиди о признании Сирией независимости ЛДНР: «Техас следующий»

Фото: Scott Coleman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирия не последнее государство, которое признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Также сенатор предположила, какие именно государства смогут в обозримом будущем последовать примеру САР.

Это абсолютно закономерный процесс и я глубоко уверенна, что Сирийская Арабская Республика не последнее государство, которое признает независимость ЛДНР. Вообще данный процесс показывает безоговорочную приверженность нашего и ряда других государств демократическим принципам права народов на самоопределение и самое главное, что это право, которое заложено в сам фундамент Организации Объединенных Наций, — заявила Ковитиди.

Сенатор также напомнила о готовящихся в 2023 году референдумах о выходе территорий из составов США и Великобритании.

Также я не исключаю, что следующими, кто может признать независимость ЛДНР, может стать, например, Техас, так как там на 2023-й запланировано голосование о выходе штата из состава США. Та же история и с Шотландией, и с Северной Ирландией, особенно Шотландия, где на 2023-й также запланирован референдум. Все это является ярким подтверждением начала нового геополитического периода, — отметила Ковитиди.

Накануне сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.

Ранее республиканцы штата Техас захотели провести референдум в 2023 году, чтобы определить — «должен ли штат выйти из состава США», сказано в резолюции, которая была принята по итогам съезда отделения партии. Политики считают, что федеральные власти неоднократно нарушали право на местное самоуправление. Республиканцы пояснили, что любые поправки, которые предлагают на местном уровне, отклоняют или игнорируют.