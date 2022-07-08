ТАСС: под Северском военные ЛНР уничтожили колонну с грузинскими наёмниками

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Союзные силы под Северском уничтожили колонну с грузинскими наёмниками, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Собеседник агентства добавил, что колонна была разбита, когда грузинские наёмники отступали на нескольких десятках машин и пикапах. По его словам, было ликвидировано порядка 30 боевиков.

Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наёмниками. Всё сгорело, человек 30 там точно было, — рассказал источник агентства.

В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что украинские военные разместили свои формирования в жилых домах Северска. В ведомстве отметили, что такие действия показывают полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вступление в НАТО является «лучшей гарантией безопасности» для Украины. По словам украинского лидера, страна не отказывается от этого пути. Он рассказал телеканалу CNN, что он готов рассмотреть любую структуру, которая могла бы гарантировать безопасность Киеву, но Североатлантический альянс, по его мнению, является наилучшим вариантом. Он также отказался уступать часть украинских земель для установления мира в регионе.