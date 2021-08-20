Талибы захватили несколько афганских чиновников

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили несколько афганских чиновников, несмотря на заявления о всеобщей амнистии. Об этом сообщает TOLOnews.

По словам родственников чиновников, в заключении всё ещё находятся бывший губернатор провинции Лагман Абдул Вали Вахидзай и экс-начальник полиции региона Лотфулла Камрам.

Боевики «Талибана» полностью контролируют Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были завершены боевые действия. Президент Ашраф Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.

Ранее талибы убили на западе Афганистана родственника журналиста Deutsche Welle (DW) и тяжело ранили ещё одного. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg) осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. Он подчеркнул, что убийство родственника одного из сотрудников СМИ показывает, насколько опасно сейчас журналистам находиться в Афганистане.