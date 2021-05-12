Свыше 30 тысяч билетов вернули на рейсы из Турции в Россию

https://static.news.ru/photo/b90a4968-0773-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти за месяц — с 15 апреля по 11 мая — авиакомпании оформили возврат на 32 тысячи билетов на рейсы из Турции в Россию. За две недели — с 15 по 27 апреля — около 500 билетов вернули по рейсам Танзания — Россия. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к оперштабу.

Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию, — сказал источник.

Оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами 15 апреля. Запрет продлится до 1 июня. Однако, он может быть продлён, если эпидемическая ситуация по коронавирусу в этих государствах не улучшится.

Авиакомпании ранее пообещали пассажирам вернуть деньги за билеты из России в Турцию и Танзанию (и обратно) на указанные даты без штрафов.

Ранее представители туристической отрасли Турции заявили, что причиной введения полного локдауна в их стране стала приостановка полётов из России. Они отметили, что после отмены авиасообщения между двумя странами туризм в Турции практически умер. Если бы Москва не ввела запрет на въезд в Турцию, то, возможно, президент Реджеп Эрдоган не принял бы решения о жёстких ограничениях до 17 мая. Местные туристы всё равно сейчас сидят дома из-за Рамадана, а британцы и немцы пока вообще не приезжают.