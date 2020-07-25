Сверхлёгкий самолёт врезался в жилой дом на западе Германии, есть погибшие

https://static.news.ru/photo/5ac2cefa-ce8b-11ea-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Небольшой самолёт врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Есть погибшие и пострадавшие.

Судно упало на крышу дома на пять квартир, из-за чего она загорелась. Как сообщает FOCUS Online со ссылкой на полицию, в результате погибли три человека. Личности погибших неизвестны.

В самолёте такого типа, по данным издания, могут находиться не больше двух человек. Также есть пострадавшие. По данным FOCUS Online, в их числе ребёнок. Малыша нашли при тушении пожара. Предположительно, он проживал здесь.

Кроме того, спасатели обнаружили парашют возле места крушения. Полиция предполагает, что это аварийный тормоз самолёта. По словам представителя компании, судно, вероятно, вылетело с аэродрома Марл.

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в результате ЧП погибли два человека, двое получили ранения. В доме проживает одна или две семьи, сообщают местные СМИ. Причина аварии пока не установлена.

Ранее NEWS.ru писал, что в Рязанской области разбился лёгкий двухместный многоцелевой самолёт «Бекас». В результате погиб один человек — пилот. На земле никто не пострадал, поскольку самолёт упал вдали от жилых домов.