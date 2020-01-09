Ливанский суд вынес решение о запрете покидать территорию страны бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону. Данную информацию в четверг, 9 января, передают местные СМИ.
Слушание по делу Гона проходило в Бейруте. Суд выслушал бывшего топ-менеджера по поводу выданной Интерполом «красной метки» и по факту запрещённого для граждан Ливана его визита в Израиль,
Карлоса Гона и его помощника Грега Келли обвиняют в декларировании чужих доходов. На данный момент общая сумма сокрытых средств оценивается в 71 млн долларов,
NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Однако в апреле 2019-го ему позволили перейти на домашний арест. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Экс-менеджеру удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.
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