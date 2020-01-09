https://static.news.ru/photo/ec2a523a-32cf-11ea-95ef-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ливанский суд вынес решение о запрете покидать территорию страны бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону. Данную информацию в четверг, 9 января, передают местные СМИ.

Слушание по делу Гона проходило в Бейруте. Суд выслушал бывшего топ-менеджера по поводу выданной Интерполом «красной метки» и по факту запрещённого для граждан Ливана его визита в Израиль, пишет «Газета.ru».

Карлоса Гона и его помощника Грега Келли обвиняют в декларировании чужих доходов. На данный момент общая сумма сокрытых средств оценивается в 71 млн долларов, передаёт ливанский телеканал MTV.

NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Однако в апреле 2019-го ему позволили перейти на домашний арест. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Экс-менеджеру удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.