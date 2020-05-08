Суд Венесуэлы арестовал американских наёмников

Американские наёмники, которые собирались организовать покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заключены под стражу. Такое решение принял Национальный суд страны по делам, связанным с терроризмом.
Граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри арестованы «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия»,
Также ближайшие месяцы проведут в тюрьме другие участники неудавшегося вторжения со стороны Колумбии на территорию Венесуэлы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три скоростных катера без экипажа с эмблемами ВМС Колумбии нашли сотрудники Боливарианской нацгвардии на реке Ориноко в Венесуэле. Заброшенные катера были оснащены пулемётами и боеприпасами к ним. О находке сообщило Минобороны республики. Катера были конфискованы, проводится расследование.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен