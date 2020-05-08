Суд Венесуэлы арестовал американских наёмников

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Количество жертв коронавируса на планете с начала пандемии превысило 280 тыс. человек. Лидером по летальным исходам являются Соединённые Штаты, где от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 80 032 человека.

Об этом сообщает сайт Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим событиям в мире. Согласно данным ресурса, к настоящему времени на планете зафиксировано 4 100 609 случаев заражения. Считаются вылечившимися...