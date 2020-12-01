16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Суд наказал обнажившуюся перед Зеленским активистку Femen

02:19, 02 декабря 2020
Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активистка движения Femen, которая обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским в день местных выборов в октябре 2020 года, оштрафована. Оболонский районный суд Киева посчитал, что за свой проступок девушка должна заплатить штраф в 85 гривен, что составляет примерно 230 рублей.

В Femen решение суда по факту мелкого хулиганства назвали «беспощадным», сообщает «Страна.ua». Отмечается, что своей акцией девушка протестовала против сексистских высказываний Зеленского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активистка Femen выбежала из толпы, когда Зеленский с супругой направлялись на избирательный участок. Девушка подняла юбку, при этом на ней не было нижнего белья, а на изнанке одежды значилась надпись Zexist. Охрана президента задержала девушку, акция продлилась несколько секунд, но попала в эфир местного телевидения.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео