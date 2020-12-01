Суд наказал обнажившуюся перед Зеленским активистку Femen

Активистка движения Femen, которая обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским в день местных выборов в октябре 2020 года, оштрафована. Оболонский районный суд Киева посчитал, что за свой проступок девушка должна заплатить штраф в 85 гривен, что составляет примерно 230 рублей.
В Femen решение суда по факту мелкого хулиганства назвали «беспощадным»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что активистка Femen выбежала из толпы, когда Зеленский с супругой направлялись на избирательный участок. Девушка подняла юбку, при этом на ней не было нижнего белья, а на изнанке одежды значилась надпись Zexist. Охрана президента задержала девушку, акция продлилась несколько секунд, но попала в эфир местного телевидения.