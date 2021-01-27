Стрелки «часов Судного дня» оставили на ста секундах до «ядерной полуночи»

https://static.news.ru/photo/0b026274-60ba-11eb-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulletin of the Atomic Scientists/twitter.com

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, что и год назад. Они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи», сообщила в ходе онлайн-церемонии глава организации «Бюллетень учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон.

В 2018 и 2019 годах «часы Судного дня» были установлены на отметке в две минуты до времени икс. В 2020 году стрелки перевели вперёд на 20 секунд, они показывают 23:58:20.

Пандемия служит историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата, — приводит слова Бронсон РИА Новости.

«Часы Судного дня» впервые появились на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Оставшееся до «полуночи» время символизирует напряжённость в мире. При этом сама «полночь» означает момент ядерного катаклизма.

В последние годы стрелки переводили только вперёд.

Наиболее близко — к двум минутам до «полуночи» стрелки приблизились в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным периодом оказался 1991 год, когда распался СССР, а стрелки виртуального хронометра отошли от ядерного катаклизма на 17 минут.

Журнал «Бюллетень учёных-атомщиков» был учреждён бывшими участниками Манхэттенского проекта в 1945 году — в связи с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Два года спустя, на фоне обострения конфликта между СССР и США, переросшего в холодную войну, эксперты издания инициировали проект «Часы Судного дня». В 1947-м, по символической оценке специалистов, до «полуночи» оставалось семь минут. С тех пор стрелки часов сдвигались 24 раза. Решение об их переводе принимается ежегодно в январе — авторами «Бюллетеня» и несколькими десятками приглашённых экспертов, включая 13 нобелевских лауреатов, так что речь идёт о взвешенной и многосторонней оценке мировых рисков, писал NEWS.ru.