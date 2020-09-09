Страны ШОС подтвердили приверженность сделке по ядерному оружию

https://static.news.ru/photo/a2a0ee4a-f358-11ea-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sco-russia2020.ru

Главы МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества подтвердили приверженность иранской ядерной сделке. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Руководители министерств иностранных дел стран ШОС проведут очные переговоры на территории столицы РФ. Лавров уже успел провести несколько двусторонних встреч со своими коллегами.

После конференции в Москве глава МИД России намерен организовать отдельные встречи с министрами иностранных дел Пакистана и Узбекистана, передаёт «Политика cегодня».

Ранее президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом заявил, что возвращение США в ядерную сделку пошло бы на пользу самому Вашингтону. Он также добавил, что для американских партнёров возможность вернуться в соглашение по-прежнему остаётся.

В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном принятых обязательств. Однако в ООН запрос Соединённых Штатов оставили без рассмотрения, а страны — участницы соглашения посчитали, что документ и вовсе не имеет юридической силы, так как Вашингтон вышел из соглашения.

Санкции связаны с иранской ядерной программой. С 2015 года действовал всеобъемлющий план, выполнение условий которого снимало с Ирана введённые ранее ограничения со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Однако в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что Штаты располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия.

В ноябре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.