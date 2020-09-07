В Иране заявили о готовности принять США обратно в ядерную сделку

https://static.news.ru/photo/03b83464-f11e-11ea-9ca5-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Возвращение США в ядерную сделку пошло бы на пользу самому Вашингтону. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Он также добавил, что для американских партнёров возможность вернуться в соглашение по-прежнему остаётся.

Как только США откажутся от ошибок, покажут приверженность резолюции 2231 и Совместному всеобъемлющему плану действий, это пойдет на пользу самим США, региону и всему миру, — цитирует Рухани РИА Новости.

В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном принятых обязательств. Однако в ООН запрос Соединённых Штатов оставили без рассмотрения, а страны-участницы соглашения посчитали, что документ и вовсе не имеет юридической силы, так как Вашингтон вышел из соглашения.

Санкции связаны с иранской ядерной программой. С 2015 года действовал всеобъемлющий план, выполнение условий которого снимало с Ирана введённые ранее ограничения со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Однако в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что Штаты располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия.

В ноябре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что политика США направлена на дестабилизацию Ближнего Востока. Именно поэтому европейские лидеры должны избегать влияния американских коллег, подчеркнул он.