https://static.news.ru/photo/8599d36a-3202-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщили несколько независимых друг от друга дипломатических источников в Брюсселе.

Как отметили собеседники ТАСС, реакция НАТО последует после того, как ответят Штаты.

Вашингтон принимает самостоятельные решения по Ирану, не консультируясь с Альянсом, как это было со всеми последними авиаударами. В этих условиях НАТО ожидает реакции американской стороны, — пояснил один из источников.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит во время обстрела военными США аэропорта Багдада. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Ранее духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он назвал пощёчиной Вашингтону, писал NEWS.ru.