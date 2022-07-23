Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за санкций против РФ

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Запад потерпел тотальное экономическое поражение в Латинской Америке, написал обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер. Журналист считает, что США и Евросоюз продемонстрировали равнодушие к проблеме поставок энергоресурсов в страны Южной Америки. Шнаттерер считает, что торговая организация МЕРКОСУР, куда входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла, переориентировалась с западного рынка на восточный.

Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились, — заявил Шнаттерер.

Он напомнил о том, что лидеры латиноамериканских стран заняли нейтральную позицию в отношении спецоперации РФ на Украине. При этом некоторые из них осудили нападки Запада на Россию. Так, посол Уругвая в Москве Даниэль Кастильос заявил, что Монтевидео не поддерживает экономические и финансовые санкции против РФ.

Ранее южноамериканскя торговая организация МЕРКОСУР не позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на саммите, который проходит в городе Луке в Парагвае. В организации заявили, что не намерены вести диалог с украинским лидером. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Парагвая Раул Кано.