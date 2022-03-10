Столтенберг рассказал о возможных последствиях войны НАТО с Россией

События на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, так как это приведёт к большому числу жертв, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит CNN Turk.

НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам, — сказал Столтенберг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО. По его словам, из-за этого была потеряна возможность сближения России с Западом.

Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран сообщил, что НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в НАТО призывают Россию к прекращению спецоперации на Украине и намерены помогать украинцам «везде, где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о том, что охладел к идее вступления страны в НАТО. По его словам, Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. События на Украине были во многом обусловлены именно намерением Киева вступить в НАТО, что создавало риски для российской обороноспособности.