Кличко отказался баллотироваться на пост президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины. Тем не менее его партия «УДАР» намерена принять участие в выборах в парламент страны. Его слова приводит РБК-Украина.

На сегодня таких планов (баллотироваться в президенты. — NEWS.ru) у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал, — сказал Кличко.

По его словам, когда ему задают подобные вопросы, журналисты «автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах». Кличко отметил, что у него достаточно задач в городе.

При этом градоначальник украинской столицы ещё раз напомнил, что его партия «УДАР» планирует участвовать в очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году. В этом он не сомневается.

Ранее Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром» во время концерта группы «Карта свiту», состоявшегося 30 сентября. Эта музыкальная композиция была презентована в июне. В текст песни вошли самые известные высказывания мэра.