Стало известно, когда Турцию откроют для россиян

https://static.news.ru/photo/c949ae74-c783-11eb-80d6-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальные данные заболеваемости коронавирусом в курортной провинции Анталья за последние две недели и данные ВОЗ по Турции находятся ниже значений, которые российский оперштаб установил для открытия зарубежных направлений. Об этом заявили в АТОР. Эксперты рассказали, когда россияне смогут посетить республику.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает , что запрет для россиян полётов в Турцию негативно сказывается на всей туристической отрасли. В организации выразили надежду, что авиасообщение с Турцией будет возобновлено в ближайшее время.

При рассмотрении вопроса об открытии полётов оперштаб руководствуется следующими критериями. Необходимо, чтобы показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не превышал 40 на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев коронавирусной инфекции за 14 дней должен быть равен или ниже одного процента.

В АТОР заявили, что в период с 24 мая по 6 июня среднесуточный показатель составил 2,10%. Эпидемиологическая ситуация в стране практически соответствует нормам, заболеваемость идёт на спад.

Третий критерий оперштаба — показатель распространения инфекции Rt, который должен быть меньше одного. Rt рассчитывается делением суммы новых случаев за последние четыре дня на сумму новых случаев за четыре предшествующих дня. По данным ВОЗ, этот показатель в стране равен 0,92.

Ранее стало известно, что Азербайджан откроется для российских туристов с 10 июня. Для пересечения границы следует предъявить документы, подтверждающие наличие вакцинации от коронавируса или справку о перенесённом заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.