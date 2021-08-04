Стали известны подробности о захватившем здание кабмина Украины мужчине

Захватившего здание правительства Украины мужчину зовут Владимир Прохнич. Об этом сообщает «Страна.ua».
Известно, что мужчина
В 2015 году бывший президент Украины Пётр Порошенко наградил Прохнича орденом «За мужество» третьей степени.
Ранее сообщалось, что в кабинет министров
В полиции Киева подтвердили эту информацию. На место инцидента немедленно выдвинулись правоохранители, спецназ, а также взрывотехники. Из здания украинского правительства были эвакуированы сотрудники.
Позднее мужчину задержали.