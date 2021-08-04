Стали известны подробности о захватившем здание кабмина Украины мужчине

Захватившего здание правительства Украины мужчину зовут Владимир Прохнич. Об этом сообщает «Страна.ua».

Известно, что мужчина воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар». Он контужен. Сейчас Прохнич является предпринимателем, зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей.

В 2015 году бывший президент Украины Пётр Порошенко наградил Прохнича орденом «За мужество» третьей степени.

Ранее сообщалось, что в кабинет министров зашёл мужчина с гранатой. Злоумышленник заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на 10 лет», после чего попросил людей не входить в здание.

В полиции Киева подтвердили эту информацию. На место инцидента немедленно выдвинулись правоохранители, спецназ, а также взрывотехники. Из здания украинского правительства были эвакуированы сотрудники.

Позднее мужчину задержали.