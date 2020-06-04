«Стал пить или нюхать»: Гордон объяснил, почему изменился Соловьёв

https://static.news.ru/photo/6a0c5bb0-a6cc-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: gordondmytro/instagram.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ему больше не интересно общаться с российским коллегой Владимиром Соловьёвым. По его словам, ведущий ток-шоу на телеканале «Россия-1» «в последнее время сдулся».

Он стал заезженной пластинкой. К тому же он, видимо, стал пить или нюхать. Он просто сошёл с ума, — сказал Гордон в интервью телеканалу «Украина 24».

Это не первое жёсткое заявление украинского журналиста о Соловьёве. Когда тот сравнил Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером, украинец назвал Соловьёва «сволочью и подонком», а также командиром российского информационного спецназа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв рассказал об информационной войне против ведущих госканалов. По его словам, в 2014 году была поставлена задача «дискредитировать всех тех, кому доверяют люди». Телеведущий считает, что информационной атаке подвергаются ведущие «России 1» Дмитрий Киселёв, Сергей Брилёв и сам Соловьёв, а также Маргарита Симоньян.