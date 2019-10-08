https://static.news.ru/photo/9cec906c-ea03-11e9-97bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и Коммунистической партии страны.

Санкции коснутся людей, которые имеют отношение к жестокому обращению с представителями мусульманского меньшинства (в первую очередь уйгурами и казахами), передаёт AP .

США призывают КНР немедленно прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждёт неопределённая судьба, — подчеркнул глава Госдепа.

Ранее News.ru писал, что Министерство промышленности и торговли Соединённых Штатов приняло решение ввести санкционные меры в отношении 28 китайских компаний. Причиной стала ситуация с притеснением уйгуров.