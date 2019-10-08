Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и Коммунистической партии страны.
Санкции коснутся людей, которые имеют отношение к жестокому обращению с представителями мусульманского меньшинства (в первую очередь уйгурами и казахами), передаёт
США призывают КНР немедленно прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждёт неопределённая судьба, — подчеркнул глава Госдепа.
Ранее News.ru писал, что Министерство промышленности и торговли Соединённых Штатов приняло решение ввести санкционные меры в отношении 28 китайских компаний. Причиной стала ситуация с притеснением уйгуров.
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