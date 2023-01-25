США выдали лицензию на добычу газа в водах Венесуэлы вопреки санкциям Reuters: США разрешили Тринидаду и Тобаго добычу газа в водах Венесуэлы вопреки санкциям

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Министерство финансов США выдало властям Тринидада и Тобаго генеральную лицензию, разрешающую разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальных водах находящейся под американскими санкциями Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. Уточняется, что вопрос такого рода исключений вице-президент США Камала Харрис обсуждала с лидерами стран Карибского бассейна.

По информации агентства, Вашингтон сделал исключение из рестрикций для Порт-оф-Спейна, позволяя островному государству возобновить деловые контакты с находящейся под санкциями государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA по газовому месторождению Dragon.

По словам собеседника агентства, власти Венесуэлы не будут получать никаких денежных выплат от этого проекта, все прочие ограничения США сохранятся. Вопрос подобных исключений вице-президент США Камала Харрис обсуждала с лидерами стран Карибского бассейна и там ясно дали понять, что данная лицензия позволит обеспечить их энергетическую безопасность и снизит зависимость региона от иностранных энергоресурсов, включая российские.

Как сообщает Reuters, проект разработки месторождения природного газа объемом около 119 млрд кубометров на границе Венесуэлы и Тринидада и Тобаго был подготовлен около десяти лет назад, но реализация была приостановлена из-за финансовых затруднений и санкций США. По данным агентства, в настоящее время Вашингтон продолжает ослаблять некоторые ограничения в отношении Венесуэлы.

Тринидад и Тобаго — крупнейший в Латинской Америке экспортер сжиженного природного газа. По имеющимся данным, страна добывает порядка 84 млн кубометров в сутки. При этом эксперты отмечают, что для доставки венесуэльского газа в страну могут потребоваться годы инвестиций и развития.

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