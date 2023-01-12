Американист заявил, что Россия только выиграла от потолка цен на нефть Экономист Васильев: потолок цен на нефть улучшил позиции РФ на мировом рынке

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Введение потолка цен на российскую нефть не ухудшило, а скорее улучшило позиции России на мировом рынке, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, экономист Владимир Васильев. Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» подчеркнул, что эти ограничительные меры являются политическом проектом администрации президента США Джо Байдена. Васильев отметил, что когда Запад впервые анонсировал введение потолка, Стивен Мнучин, возглавлявший Минфин США при президентстве Дональда Трампа, назвал это «идиотской идеей», которая принесет России только выгоду. По мнению эксперта, это и произошло.

Россия усилила свою конкурентную позицию, отказавшись поставлять нефть тем странам, которые соблюдают потолок цен. Преференции получат те государства, которые заняли по отношению к Москве дружественную позицию, — заявил Васильев.

По словам экономиста, больше всего от этого выиграют страны ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, Венесуэла и страны Персидского залива. А основной ущерб это нанесет Европе, которая зависима от российского импорта, сказал Васильев.

Эксперт обратил внимание, что США при этом не несут особого урона, поскольку доля российской нефти на американском рынке прежде не превышала 5%.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что добиться снижения дисконта на российскую нефть Urals, стоимость которой по отношению к североморской марке Brent упала почти вдвое, можно за счет сокращения добычи и переговоров с партнерами из дружественных России стран. При этом многое зависит от динамики мировых цен и итоговых объемов экспорта и добычи в нефтяном секторе, указал эксперт.