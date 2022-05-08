США ввели санкции против трёх крупных российских государственных каналов — Первого канала, «России-1» и НТВ, сообщается в опубликованном на сайте Белого дома заявлении. По словам представителя администрации, Вашингтон больше не будет поставлять им видеокамеры, микрофоны и звуковое оборудование.