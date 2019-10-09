https://static.news.ru/photo/36116148-eacf-11e9-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Причиной стала поддержка венесуэльского президента Николаса Мадуро.

По его словам, Вашингтон не наблюдает изменения позиции островного государства как по отношению к Каракасу, так и по правам человека, передаёт Reuters .

Мы всегда пытаемся найти способы оказания давления, — подчеркнул он.

По данным журналистов, ограничения будут затрагивать нефтяной и туристический секторы кубинской экономики.

Абрамс отметил, что США внимательно изучают способы поддержки Венесуэлы Россией. Однако он отказался отвечать на вопрос о возможном попадании под санкции компании «Роснефть».

Как писал News.ru, в конце сентября государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи.