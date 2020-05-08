США растеряли потенциал в «сдерживании» России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4f71fc6-9281-11ea-bfaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)/facebook.com

Пандемия коронавируса негативно сказывается на сдерживающем потенциале США в отношении Китая и России. Об этом заявил аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

Существенный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО, — отметил эксперт, его слова приводит RT.

Автор документа подчёркивает, что некоторые отменённые военные манёвры предполагали отработку тактики США и их союзников по «защите стран Балтии и Польши» от российской угрозы. В частности, США не смогли провести запланированные ранее учения Defender Europe 2020, а также ежегодные мероприятия Saber Strike.

Влияние пандемии сказалось также на сдерживании Китая. Американскому руководству пришлось отменить совместные с Южной Кореей и Филиппинами учения.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер распорядился приостановить финансирование ряда проектов, направленных на «сдерживание России». Средства — около $545 млн — будут перераспределены на строительство стены на американо-мексиканской границе.