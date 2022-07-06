США расскажут Китаю, как себя вести из-за ситуации на Украине Госсекретарь США Блинкен попытается убедить Китай принять сторону США по Украине

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен рассчитывает донести до Пекина позицию США касательно ситуации в Украине. Он уточнил, что госсекретарь проведёт соответствующие встречи на саммите «Большой двадцатки» (G20), которая состоится на острове Бали. Отмечается, что Вашингтон уже определился с действиями, которые должен будет предпринять Пекин, пишет ТАСС.

Я думаю, что это будет ещё одна возможность произвести честный обмен мнениями по этому поводу и передать наши ожидания относительно того, какие действия, как мы рассчитываем, Китай будет совершать, а какие — не совершать в контексте Украины, — поделился Критенбринк.

Он объяснил, что США намерены напомнить Китаю о том, как должен себя повести ответственный член международного сообщества.

Обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бюрен ранее заявил, что стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путём санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. По мнению журналиста, все принятые меры против России бьют по экономике Штатов. Он назвал Байдена «императором Донбасса без одежды». Он отметил, что своими действиями американский лидер пытается вести полномасштабную войну с Россией.