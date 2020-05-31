Соседи Ливии взвешивают свой подход к вооружённому конфликту в стране. В Египет прибыл спикер Палаты представителей (ПП, парламент восточного правительства) Ливии Агила Салех, которого рассматривают как потенциальную политическую альтернативу командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, терпящему в последнее время серьёзные поражения на фронте. В то же время Тунису, возможно, предстоит увеличить ставки в этой ситуации, разместив у себя американские подразделения.

О том, что в Каире Салех обсуждает с египетским руководством пути политического урегулирования, ТАСС сообщил источник в египетском парламенте.

Глава [восточно-ливийского] парламента обсуждает в Египте поддержку политического решения ливийского кризиса, — указал собеседник агентства. — Проводятся консультации с египетскими официальными лицами по ситуации в стране, а также внесению некоторых изменений в выдвинутую спикером инициативу по переходу к мирному урегулированию и отказу от военного решения.

Арабские СМИ утверждают, что в Египет прибыл и сам Хафтар. На это указывают и спутниковые данные.

Салех рассматривается как альтернатива неудачливому военачальнику, который за считаные недели сдал силам Правительства национального согласия (ПНС) важные города на подступах к Триполи. На качестве отношений со спикером ПП спекулируют крупнейшие партнёры ЛНА. Об их серьёзности судить сложно. Салех является автором инспирированной Россией инициативы по урегулированию ливийского кризиса. Она предусматривает создание комиссии по разработке новой конституции с участием аналитиков из трёх исторических областей Ливии — Киренаики (северо-востока), Триполитании (запада) и Феццана (юга), а также с привлечением иностранных экспертов в этой области. На её работу даётся 90 дней. Вместе с этим предлагается переформатировать Президентский совет, включив в него по одному представителю от трёх регионов, которые выберут главу данного органа, и создать правительство национального единства.

В Египте Салеху необходимо было обсудить поправки к этой инициативе. Кроме того, в Каире, как сообщает местная пресса, всерьёз хотят создать пост заместителя командующего ЛНА — для того, чтобы ослабить амбиции самопровозглашённого фельдмаршала, который в последнее время конфликтует с Салехом. Командующий ЛНА далёк от понимания необходимости разделять с ПП властные полномочия, несмотря на то что восточно-ливийские органы власти долгое время оставались базой, на легитимность которой он опирался.

Global Look Press

Тунис также готовится к непростым временам. Накануне африканское командование Вооружённых сил (ВС) США объявило , что Пентагон из-за обеспокоенности российской активностью в Ливии хочет использовать одну из своих бригад содействия силам безопасности в Тунисе.

В связи с тем что Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную озабоченность, — говорилось в заявлении структуры. — Мы рассматриваем с Тунисом новые способы решения взаимных проблем безопасности, включая использование нашей бригады содействия силам безопасности.

Этому предшествовали заявления американского оборонного ведомства о том, что Россия якобы перебрасывает в Ливию боевую авиацию, чтобы подготовить себе плацдарм. Данные были отвергнуты официальными представителями ЛНА.